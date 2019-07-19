Владимир Легойда обозначил приоритет церковной работы со СМИ

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ "Вера и слово". 30 октября 2018

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Освещение дел милосердия и социальной работы должно стать главной задачей Церкви в информационном поле, заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"С точки зрения проекции церковной жизни в СМИ дела милосердия должны находиться на первом месте. Они имеют особый статус. Христос никогда себя в Евангелии ни с кем не ассоциирует, и лишь один раз ассоциирует себя с "одним из малых сих" - с тем, кому тяжело...", - сказал Легойда во время своего выступления на православном молодежном форуме "Добролето" в подмосковном Сергиевом Посаде.

По его словам, у каждого человека есть свое представление о Церкви, у большинства людей – что "Церковь должна быть местом, где тебе помогут, где тебя встретят и обогреют". "Даже если он церковь не любит. И мы должны стараться быть именно такими", - добавил он.

В России свыше 400 православных организаций, которые помогают детям и взрослым с инвалидностью. Более 70 приходов работают со страдающими глухотой, в 9 приходах окормляют слепоглухих людей. Открыто 95 церковных приютов для бездомных, работают 10 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи бездомным).