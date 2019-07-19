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РИА Новости

Лукашенко рассчитывает на углубление диалога с Евросоюзом

Вчера, 19:48
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 19 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Урсуле фон дер Ляйен по случаю избрания на должность председателя Европейской комиссии выразил надежду на углубление политического диалога Минска с ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Европарламент после непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Для утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.
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"Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии", - отметили в пресс-службе.
По ее данным, в поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что богатый профессиональный опыт и личные качества фон дер Ляйен "будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие". "Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях", - процитировали в пресс-службе поздравление.
По ее информации, президент также выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе.
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Урсула фон дер ЛяйенАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
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