Заммэра Борисполя задержали при получении взятки

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура задержала первого заместителя мэра украинского города Борисполь и директора коммунального предприятия при получении взятки в 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов), сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее Луценко заявил, что украинская прокуратура в 2019 году зафиксировала более 6 тысяч случаев получения взяток.
"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов)", - написал Луценко на странице в Facebook.