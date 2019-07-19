Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T18:55Z
https://ria.ru/20190719/1556711208.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Заммэра Борисполя задержали при получении взятки

Вчера, 18:55
492
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура задержала первого заместителя мэра украинского города Борисполь и директора коммунального предприятия при получении взятки в 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов), сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Ранее Луценко заявил, что украинская прокуратура в 2019 году зафиксировала более 6 тысяч случаев получения взяток.
"Прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов)", - написал Луценко на странице в Facebook.
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
10 июля, 14:28
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
5120200
Обсудить 2
БориспольЮрий ЛуценкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
РИА
Новости
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику
АЭС Дукованы
В Чехии начали запускать второй энергоблок АЭС "Дукованы"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США настаивают, что в Москве требовали дипломатические визы для учителей
Лента
новостей
Украинский ЦИК снял с выборов кандидата от "Оппозиционной платформы"
Президент США Дональд Трамп
Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник
Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай
Премьер Косово объявил об отставке
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
ВСУ размещают вооружение вблизи участков разведения сил, заявили в ЛНР
На Урале объявили в розыск осужденного за автоподставы члена ОПГ
СМИ назвали причину задержания британского танкера в Ормузском проливе
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Лайнер Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
В ДНР назвали личность свидетеля по делу MH17 "тайной киевского двора"
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
00:22Нетаньяху установил рекорд срока работы премьером Израиля
00:19СМИ: КСИР не задерживал второй танкер, следовавший под флагом Либерии
Лента новостейМолния