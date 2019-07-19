Форум молодых дизайнеров пройдет в "Технограде" на ВДНХ

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Форум молодых дизайнеров "YOUth Fashion" и показы в рамках молодежной недели моды "Russia. Youth Fashion Week" впервые пройдут на московской площадке "Техноград" на ВДНХ 25 и 26 июля, сообщила руководитель "Russia. Youth Fashion Week" Елена Горобец.

На пресс-конференции с участием представителей модной индустрии она отметила, что деловая программа форума ориентирована на представителей творческих индустрий: дизайнеров, блогеров и специалистов фэшн-сферы, а вторая, креативная часть будет интересна молодежи, идущей в ногу со временем и современной модой.

В первый день работы форума в "Технограде" выступят эксперты ведущих недель моды, фэшн-блогеры, журналисты, ритейлеры, представители государственных структур и медиарынка. Молодые дизайнеры от 20 до 25 лет смогут не только представить свои коллекции, но и обсудить возможности развития отечественной индустрии моды, перспективы выхода на московский рынок, встретиться с потенциальными покупателями – байерами, а также смогут принять участие в Неделях моды в Санкт-Петербурге и в Сочи.

Во второй день для всех желающих, интересующихся современными трендами, состоится модный показ творений молодых дизайнеров "Russia. Youth Fashion Week". Свои коллекции представят участники Международного конкурса молодых модельеров, выпускники РГУ имени А. Н. Косыгина, Высшей школы экономики и Британской школы дизайна, а также участники из Санкт-Петербурга, Англии и Франции.

"Мы хотим услышать мнения дизайнеров, обсудить их проблемы, создать условия для встречи молодых дизайнеров с байерами. Очень много проходит таких сессий, но в итоге наши дизайнеры не знают, куда и зачем идти и что делать. У нас много площадок, где можно организовать магазин временных продаж – pop-up shop. На форуме эксперты подскажут, как выбирать локации и в дальнейшем с ними работать. Так модный дизайнер получает свою аудиторию, находит нишу, где он сможет реализовываться. Наш форум предоставит такие возможности молодым людям", - сказала Горобец.

По ее словам, "Техноград" - это инновационная площадка, которая предоставляет молодым людям возможности попробовать себя в разных профессиях, в том числе в креативных индустриях.

"За последний год рост креативных индустрий составил 14%, в Москве – до 20%, 153 тысячи структур заинтересованы работать в креативной индустрии. Это показатель того, что креативная индустрия растет и развивается", - уточнила руководитель "Russia. Youth Fashion Week".

Она добавила, что отбор на участие в показе проходит по итогам рассмотрения заявок экспертным жюри.

"Список участников пока еще формируется, но на Молодежную неделю моды попадут порядка 10-12 дизайнеров не только из России, но и из Турции и Индии", - сказала Горобец.

Кроме того, свою коллекцию представят стилисты Светлана Бурховецкая и Светлана Малышева – участницы творческого дуэта "Особая благодать".

"Что-то интересное и актуальное в своей стилизации мы на Молодежной неделе моды покажем. Мы поклонники малобюджетного креатива, винтажа, сэконд-хэнда. В рамках "YOUth Fashion Week" мы думаем, что это зайдет", - сказала Бурховецкая.

Принявшая участие в пресс-конференции телеведущая и фэшн-блогер Снежина Кулова отметила, что зачастую молодые дизайнеры не готовы произвести необходимое количество вещей, даже если их коллекцию готовы закупать байеры.

"Коллекцию могут закупать, но дизайнеры должны быть готовы обеспечить нужный объем, чтобы байер мог начать хоть какую-то дистрибуцию. Зачастую у дизайнеров нет возможностей покупать качественные ткани за рубежом, поэтому между креативом и выходом в продажу – огромная пропасть", - сказала Кулова.

По ее словам, одной из основных задач экспертов модной индустрии является не только наставничество, но и поддержка и коммуникация.

"Это невероятно сложно найти руку помощи и элементарную информационную базу", - резюмировала блогер.