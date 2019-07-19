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РИА Новости

Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику

Вчера, 18:51
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В министерстве обороны США уверены, что американские военные в четверг сбили над Ормузским проливом иранский беспилотный аппарат, несмотря на то что Иран отрицает это.
"По нашей оценке, это был иранский беспилотный летательный аппарат. Других деталей мы сообщить не можем", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарич.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат в целях самообороны, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
18 июля, 12:20
Зариф заявил, что Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, хотя мог бы
В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы в целостности, сообщает агентство Tasnim.
Ранее в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе беспилотник США, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство исламской республики. В Вашингтоне утверждали, что аппарат находился в международном воздушном пространстве.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
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