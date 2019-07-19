Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В министерстве обороны США уверены, что американские военные в четверг сбили над Ормузским проливом иранский беспилотный аппарат, несмотря на то что Иран отрицает это.

"По нашей оценке, это был иранский беспилотный летательный аппарат. Других деталей мы сообщить не можем", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарич.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат в целях самообороны, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.

В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы в целостности, сообщает агентство Tasnim.