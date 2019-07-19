ВСУ размещают вооружение вблизи участков разведения сил, заявили в ЛНР

Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение в жилых массивах вблизи участков разведения сил в Донбассе, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине 2 июля подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"В населенном пункте Золотое нами зафиксировано прибытие трех БМП-2 и двух БТР-80, которые размещены в жилых кварталах", - сказал Осадчий.

Он добавил, что в Станице Луганской на территории дома, занятого одним из подразделений 25 бригады ВС Украины, украинские силовики разместили боевую бронированную машину, что, по его словам, подтверждается в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.