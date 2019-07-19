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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине введен в эксплуатацию еще один многоквартирный долгострой

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ТАМБОВ, 19 июл – РИА Новости. В Тамбове завершено строительство еще одного жилого долгостроя, дольщикам которого в пятницу вручил ключи глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, строительство дома 69а корпус 2 по улице Интернациональная в областном центре, застройщиком которого является ООО "ЦентрЖилСтрой", было начато в 2012 году, но в 2016 году остановлено.В отношении должностных лиц застройщика возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, в производстве арбитражного суда находится дело о признании застройщика банкротом. Все 108 квартир и ряд нежилых помещений были проданы. Стоимость достройки объекта составляла 64,7 миллиона рублей.

"Объект был признан проблемным, включен в региональный план-график. Администрацией области были приняты меры по предотвращению банкротства застройщика до ввода объекта в эксплуатацию, по привлечению к достройке объекта подрядчика ООО "Газсантехэлектромонтаж". За счет средств подрядчика и средств, предусмотренных госпрограммой области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" (при участии ООО "АИЖК Строй"), строительство объекта было возобновлено с сентября 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По словам главы администрации Тамбовской области на церемонии вода дома в строй, сейчас наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов. Он также поблагодарил ответственных строителей, которые соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.
"Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты. Хотелось бы, чтобы таких ответственных застройщиков в регионе было больше", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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В пресс-службе добавили, что ввод в эксплуатацию корпуса 2 был невозможен без завершения монтажных работ на строящемся рядом корпусе 3, сооружение которого было начато в 2013 году, а в 2015 году остановлено на стадии кирпичной кладки 6-го этажа. Администрацией области были проработаны мероприятия по одновременной достройке двух объектов, привлечена еще одна подрядная организация. В настоящее время на третьем корпусе осуществляются работы по устройству инженерно-технических сетей, монтажу лифтов. Будет решена проблема еще 65 дольщиков.
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