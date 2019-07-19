На Тамбовщине введен в эксплуатацию еще один многоквартирный долгострой

ТАМБОВ, 19 июл – РИА Новости. В Тамбове завершено строительство еще одного жилого долгостроя, дольщикам которого в пятницу вручил ключи глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, строительство дома 69а корпус 2 по улице Интернациональная в областном центре, застройщиком которого является ООО "ЦентрЖилСтрой", было начато в 2012 году, но в 2016 году остановлено.В отношении должностных лиц застройщика возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, в производстве арбитражного суда находится дело о признании застройщика банкротом. Все 108 квартир и ряд нежилых помещений были проданы. Стоимость достройки объекта составляла 64,7 миллиона рублей.

"Объект был признан проблемным, включен в региональный план-график. Администрацией области были приняты меры по предотвращению банкротства застройщика до ввода объекта в эксплуатацию, по привлечению к достройке объекта подрядчика ООО "Газсантехэлектромонтаж". За счет средств подрядчика и средств, предусмотренных госпрограммой области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" (при участии ООО "АИЖК Строй"), строительство объекта было возобновлено с сентября 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По словам главы администрации Тамбовской области на церемонии вода дома в строй, сейчас наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов. Он также поблагодарил ответственных строителей, которые соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

"Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты. Хотелось бы, чтобы таких ответственных застройщиков в регионе было больше", - приводит пресс-служба слова Никитина.