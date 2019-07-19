США настаивают, что в Москве требовали дипломатические визы для учителей

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В госдепартаменте США вновь заявили, что дипломатические визы учителям англо-американской школе в Москве запрашивали по требованию МИД РФ.

"У российского правительства есть давнее требование, чтобы англо-американские школьные учителя въезжали в Россию по дипломатическим визам. Аналогичным образом преподаватели российского посольства в Вашингтоне выезжают в США по дипломатическим визам. Несколько лет назад министерство потребовало от учителей англо-американских школ получать дипломатические визы в дипломатических паспортах. Мы придерживаемся политики российского правительства", - заявил РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.