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РИА Новости

США настаивают, что в Москве требовали дипломатические визы для учителей

Вчера, 18:19
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В госдепартаменте США вновь заявили, что дипломатические визы учителям англо-американской школе в Москве запрашивали по требованию МИД РФ.
"У российского правительства есть давнее требование, чтобы англо-американские школьные учителя въезжали в Россию по дипломатическим визам. Аналогичным образом преподаватели российского посольства в Вашингтоне выезжают в США по дипломатическим визам. Несколько лет назад министерство потребовало от учителей англо-американских школ получать дипломатические визы в дипломатических паспортах. Мы придерживаемся политики российского правительства", - заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 17:58
США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября
После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла данную информацию. По ее словам, стремление американских дипломатов провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве "не имеет никакой перспективы", так как российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке - на территории жилого комплекса при постпредстве.
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МИД РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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