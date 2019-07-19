Госдеп считает проблему американской школы в Москве многосторонним вопросом

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В госдепартаменте не считают вопрос о визах учителям англо-американской школы в Москве вопросом лишь двусторонних отношений США и России, он касается нескольких стран, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Есть реальные проблемы в российско-американских отношениях, и у нас есть возможность добиться прогресса во многих из этих областей. Однако англо-американская школа Москвы явно не является двусторонним вопросом. Мы являемся лишь одной из многих заинтересованных сторон, которые заботятся о поддержке этого устоявшегося и уважаемого московского института", - заявил представитель госдепартамента.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.