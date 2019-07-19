Госдеп считает проблему американской школы в Москве многосторонним вопросом

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. В госдепартаменте не считают вопрос о визах учителям англо-американской школы в Москве вопросом лишь двусторонних отношений США и России, он касается нескольких стран, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Есть реальные проблемы в российско-американских отношениях, и у нас есть возможность добиться прогресса во многих из этих областей. Однако англо-американская школа Москвы явно не является двусторонним вопросом. Мы являемся лишь одной из многих заинтересованных сторон, которые заботятся о поддержке этого устоявшегося и уважаемого московского института", - заявил представитель госдепартамента.
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла данную информацию.