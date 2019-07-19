Один турецкий военный погиб и шестеро ранены при столкновении с РПК в Ираке

АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Один турецкий военнослужащий погиб и шестеро получили ранения при перестрелке с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции "Лапа-2" на севере Ирака, сообщило министерство обороны Турции в пятницу.
Ведомство в конце мая объявило, что на севере Ирака против запрещенной в Турции РПК началась масштабная операция "Лапа". Она продолжилась в июле под названием "Лапа-2".
"В ходе перестрелки с террористами РПК на севере Ирака при операции "Лапа-2" погиб один из наших товарищей, шестеро военнослужащих получили ранения. Операция в регионе продолжаются непрерывно при поддержке авиации", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Еще одно столкновение с членами РПК произошло в провинции Битлис на юго-востоке Турции, сообщило Минобороны страны. "Террористы обстреляли из гранатомета служебную машину, в которой ехали наши военнослужащие. В результате нападения был тяжело ранен один военный, который позже скончался в больнице. Ранения получили еще два человека", - отмечается в сообщении.
18 июля, 19:06Турецкие ВВС нанесли удары по базам РПК в Ираке
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.