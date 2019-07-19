Один турецкий военный погиб и шестеро ранены при столкновении с РПК в Ираке

АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Один турецкий военнослужащий погиб и шестеро получили ранения при перестрелке с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции "Лапа-2" на севере Ирака, сообщило министерство обороны Турции в пятницу.

Ведомство в конце мая объявило, что на севере Ирака против запрещенной в Турции РПК началась масштабная операция "Лапа". Она продолжилась в июле под названием "Лапа-2".

"В ходе перестрелки с террористами РПК на севере Ирака при операции "Лапа-2" погиб один из наших товарищей, шестеро военнослужащих получили ранения. Операция в регионе продолжаются непрерывно при поддержке авиации", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Еще одно столкновение с членами РПК произошло в провинции Битлис на юго-востоке Турции, сообщило Минобороны страны. "Террористы обстреляли из гранатомета служебную машину, в которой ехали наши военнослужащие. В результате нападения был тяжело ранен один военный, который позже скончался в больнице. Ранения получили еще два человека", - отмечается в сообщении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.