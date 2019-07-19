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РИА Новости

США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября

Вчера, 17:58
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
"Мы сожалеем, что министерство иностранных дел решило политизировать вопрос вокруг некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей", - заявили в ведомстве.
Представитель госдепа отметил, что США "надеются, что этот вопрос может быть решен до начала учебного года, чтобы все дети могли продолжить обучение".
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 июля, 18:13
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла данную информацию.
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