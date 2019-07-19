США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.

"Мы сожалеем, что министерство иностранных дел решило политизировать вопрос вокруг некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей", - заявили в ведомстве.

Представитель госдепа отметил, что США "надеются, что этот вопрос может быть решен до начала учебного года, чтобы все дети могли продолжить обучение".

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.