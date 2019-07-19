В Нижнем Тагиле более 60 человек эвакуировали из спорткомплекса

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пятьдесят детей и 15 взрослых эвакуировали из спортивного комплекса "Металлург Форум" в Нижнем Тагиле Свердловской области после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Короткое замыкание электропроводки произошло на первом этаже спортивного комплекса. В целях безопасности эвакуированы 65 человек, в том числе 50 детей", - сказал собеседник агентства.