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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США ввели новые санкции против чиновников из Венесуэлы

Вчера, 17:50
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, виновных, по мнению американских властей, в репрессивных мерах и пытках мирного населения.
"Сегодня США объявили о введении новых санкций в отношении должностных лиц Венесуэлы, ответственных за репрессивные действия и пытки невинных граждан Венесуэлы", - написал Пенс в своем микроблоге в Twitter.
Вице-президент при этом не уточнил, против кого конкретно направлены новые санкции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСША
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