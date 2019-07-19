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РИА Новости

Космонавт Скворцов заявил, что ему будет интересно поработать с "Федором"

Вчера, 17:35
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019
Члены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БАЙКОНУР, 19 июл - РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов заявил, что ему будет интересно поработать с "Федором" на Международной космической станции, но не стал обещать, что роботу дадут пострелять.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат, также он научился стрелять из пистолета с двух рук.
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"Будет он там стрелять или не стрелять, посмотрим. По крайней мере, работать с ним придётся, работать будет интересно, работа будет новая. Будем надеяться, что все получится. Задачи будут, некий сценарий (работы - ред.) уже составлен", - сказал Скворцов на предполетной пресс-конференции, отвечая на вопрос, не боятся ли космонавты робота, умеющего стрелять с двух рук.
Ранее сообщалось, что в полет на МКС первый российский "киберкосмонавт" должен отправиться 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где "Федор" под управлением Скворцова выполнит несколько задач. Причем недавно ему присвоили новое имя - Skybot F-850.
На корабле "Союз МС-13" к МКС 20 июля полетят Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Россиянин уже в третий раз отправится на МКС, для Пармитано это будет второй опыт, для Моргана - дебют. Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
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Александр СкворцовКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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