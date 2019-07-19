Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пользователи Instagram в пятницу сообщают о сбоях в работе соцсети, следует из информации на сайте downdetector.ru.
До этого проблемы в работе соцсети для обмена фотографиями наблюдались в четверг, 18 июля.
Пользователи жалуются на то, что у них не обновляется главная страница и истории, не загружается лента фотографий.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
4 июля, 15:39Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было?Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.