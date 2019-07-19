США ввели санкции против члена "Хезболлах" из-за теракта в Аргентине

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США ввели санкции против гражданина Ирана Салмана Рауфа Салмана, который, будучи членом движения "Хезболлах", по мнению властей США, координировал теракт в Аргентине 25 лет назад, в котором погибли 85 человек, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского минфина.

Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 были ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.