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РИА Новости

США ввели санкции против члена "Хезболлах" из-за теракта в Аргентине

Вчера, 17:30
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. США ввели санкции против гражданина Ирана Салмана Рауфа Салмана, который, будучи членом движения "Хезболлах", по мнению властей США, координировал теракт в Аргентине 25 лет назад, в котором погибли 85 человек, говорится в распространенном в пятницу заявлении американского минфина.
В США движение ""Хезболлах" признано террористической организацией.
Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 были ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.
Министерство финансов США в Вашингтоне
9 июля, 18:46
США ввели санкции против представителя "Хезболлах" и ливанских политиков
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АргентинаХезболлаИранСШАВ мире
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