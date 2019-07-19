В Нижегородской области откроется новая школа на 425 мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Школа на 425 мест откроется в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал готовность к новому учебному году общеобразовательной школы, строительство которой завершилось в текущем году. Строить школу на 425 мест в поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского района начали еще в 2016 году.
Никитин обратился к ответственным за строительство с указанием не допускать в будущем подобных срывов и заявил, что в новом учебном году дети должны пойти в новую школу.
"Меня категорически не устраивают подобные срывы сроков, особенно, когда речь идет о детях. У вас были все возможности сдать школу своевременно и дать местным школьникам возможность учиться в современных условиях. Прошу министерство образования и главу района взять на личный контроль своевременный запуск учебного процесса в новом здании. Первого сентября дети должны прийти учиться уже сюда. Двадцатого августа доложите мне о готовности", - заявил Никитин.
Строительство школы проходит в рамках национального проекта "Образование". Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию новой школы было выдано 7 июня 2019 года. В настоящее время администрацией района ведется работа по получению лицензии на образовательную деятельность.