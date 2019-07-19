В Нижегородской области откроется новая школа на 425 мест

"Меня категорически не устраивают подобные срывы сроков, особенно, когда речь идет о детях. У вас были все возможности сдать школу своевременно и дать местным школьникам возможность учиться в современных условиях. Прошу министерство образования и главу района взять на личный контроль своевременный запуск учебного процесса в новом здании. Первого сентября дети должны прийти учиться уже сюда. Двадцатого августа доложите мне о готовности", - заявил Никитин.