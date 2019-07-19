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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Российские мусульмане смогут найти помощь через интернет

Вчера, 12:09
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мусульманский благотворительный фонд "Закят" переходит на электронный документооборот, что позволит увеличить число обращений от граждан, заявил РИА Новости гендиректор фонда Рифат Измаилов.
"Это позволяет вести всю документацию в электронном виде, отслеживать весь процесс обращений граждан, а также увеличить количество обращающихся людей и соответственно оказываемую помощь. ​ Данная система уже апробирована в регионах Северного Кавказа и показала себя очень эффективной", - сказал он.
Он надеется, что к этой электронной системе, которая названа "Доброфон", будут подключаться и другие благотворительные фонды. За этим, уточнил он, будущее социальной сферы.
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Религия и мировоззрениеСеверный КавказМоскваОбщество
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