Российские мусульмане смогут найти помощь через интернет

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мусульманский благотворительный фонд "Закят" переходит на электронный документооборот, что позволит увеличить число обращений от граждан, заявил РИА Новости гендиректор фонда Рифат Измаилов.

"Это позволяет вести всю документацию в электронном виде, отслеживать весь процесс обращений граждан, а также увеличить количество обращающихся людей и соответственно оказываемую помощь. ​ Данная система уже апробирована в регионах Северного Кавказа и показала себя очень эффективной", - сказал он.