ГП попросили выяснить причину появления розовых отходов в Ставрополье

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Единая Россия" направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в причинах появления неприятно пахнущих розовых отходов в деревне Ставропольского края, сообщает пресс-служба партии.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в селении Татарка в Шпаковском районе Ставрополья из-за забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает ярко-розовая жидкость с неприятным запахом. Сообщалось, что по данному факту сотрудники полиции начали проверку, они взяли пробы жидкости для экспертизы. Впоследствии суд назначил штраф директору завода, с территории которого сливались вредные отходы.
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"На сегодняшний день генеральному прокурору РФ Юрию Чайке уже направлен депутатский запрос с просьбой провести проверку по поводу появления ядовитых отходов в селе Нижняя Татарка", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаила Старшинова.
Как уточнили в пресс-службе ЕР, местные жители считают, что источником загрязнения может служить незаконный слив ядовитых отходов с производства полиэтилена. Депутат ГД добавил, что "для выяснения всех обстоятельств произошедшего" прокурору Ставропольского края необходимо лично приехать на место появления отходов и "на месте дать оценку того, что в этом селе происходит". Исходя из итогов прокурорской проверки, отмечает Старшинов, будут приниматься решения о "дальнейших шагах в отношении нарушителей и получении гражданами компенсаций". Он добавил, что в ЕР готовы помочь людям добиться возмещения причиненного ущерба.
"Если выяснится, что виновато предприятие, то его владельцы будут обязаны компенсировать людям издержки. Если они не будут делать этого добровольно, тогда партия будет добиваться справедливости и соблюдения законных прав и интересов граждан. Задача - помочь людям и решить проблему", - заключил Старшинов.