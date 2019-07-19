ГП попросили выяснить причину появления розовых отходов в Ставрополье

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Единая Россия" направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в причинах появления неприятно пахнущих розовых отходов в деревне Ставропольского края, сообщает пресс-служба партии.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в селении Татарка в Шпаковском районе Ставрополья из-за забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает ярко-розовая жидкость с неприятным запахом. Сообщалось, что по данному факту сотрудники полиции начали проверку, они взяли пробы жидкости для экспертизы. Впоследствии суд назначил штраф директору завода, с территории которого сливались вредные отходы.

"На сегодняшний день генеральному прокурору РФ Юрию Чайке уже направлен депутатский запрос с просьбой провести проверку по поводу появления ядовитых отходов в селе Нижняя Татарка", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаила Старшинова.

Как уточнили в пресс-службе ЕР, местные жители считают, что источником загрязнения может служить незаконный слив ядовитых отходов с производства полиэтилена. Депутат ГД добавил, что "для выяснения всех обстоятельств произошедшего" прокурору Ставропольского края необходимо лично приехать на место появления отходов и "на месте дать оценку того, что в этом селе происходит". Исходя из итогов прокурорской проверки, отмечает Старшинов, будут приниматься решения о "дальнейших шагах в отношении нарушителей и получении гражданами компенсаций". Он добавил, что в ЕР готовы помочь людям добиться возмещения причиненного ущерба.