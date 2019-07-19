Пензенский губернатор предложил сократить время продажи алкоголя

ПЕНЗА, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу потребовал ужесточить контроль за рынком алкогольной продукции и предложил сократить время продажи спиртного, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Давайте рассмотрим предложения по внесению изменений в законодательство Пензенской области по сокращению сроков торговли спиртным. Сейчас продажа алкоголя начинается с 8.00 и заканчивается в 23.00. Во многих регионах России график выглядит иначе - начинают на час позже и заканчивают часом раньше. Давайте обсудим этот вопрос детально", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Глава региона в пятницу провел совещание с главами муниципалитетов области, в ходе которого обсуждалась проблема последствий употребления спиртного жителями региона. Так, по данным минздрава региона на 1 июля, на учете с различными алкогольными расстройствами состоит свыше 15 тысяч жителей, при этом за первое полугодие диагноз "хронический алкоголизм" впервые установлен у 755 человек.

По данным облправительства, Пензенская область в рамках нацпроекта "Демография" намерена к 2024 году снизить розничные продажи алкоголя на душу населения на 10%, а также сократить смертность мужчин в возрасте 16-59 лет в 1,4 раза, женщин в возрасте 16-54 лет - в 1,2 раза.

Губернатор потребовал активизировать работу муниципальных межведомственных комиссий, направленную на профилактику алкогольной зависимости и снижение смертности населения.

"Привлекайте общественные организации, умных, грамотных людей, которые у нас работают в сфере образования, здравоохранения, бизнеса, соцразвития. Требую обеспечить стопроцентную выявляемость употребления спиртного несовершеннолетними, брать на строгий контроль семьи с детьми, где злоупотребляют родители, надо лечить, надо спасать людей", - заявил Белозерцев.