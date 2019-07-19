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РИА Новости
Пензенская область

Пензенский губернатор предложил сократить время продажи алкоголя

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу потребовал ужесточить контроль за рынком алкогольной продукции и предложил сократить время продажи спиртного, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Давайте рассмотрим предложения по внесению изменений в законодательство Пензенской области по сокращению сроков торговли спиртным. Сейчас продажа алкоголя начинается с 8.00 и заканчивается в 23.00. Во многих регионах России график выглядит иначе - начинают на час позже и заканчивают часом раньше. Давайте обсудим этот вопрос детально", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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Глава региона в пятницу провел совещание с главами муниципалитетов области, в ходе которого обсуждалась проблема последствий употребления спиртного жителями региона. Так, по данным минздрава региона на 1 июля, на учете с различными алкогольными расстройствами состоит свыше 15 тысяч жителей, при этом за первое полугодие диагноз "хронический алкоголизм" впервые установлен у 755 человек.
По данным облправительства, Пензенская область в рамках нацпроекта "Демография" намерена к 2024 году снизить розничные продажи алкоголя на душу населения на 10%, а также сократить смертность мужчин в возрасте 16-59 лет в 1,4 раза, женщин в возрасте 16-54 лет - в 1,2 раза.
Губернатор потребовал активизировать работу муниципальных межведомственных комиссий, направленную на профилактику алкогольной зависимости и снижение смертности населения.
"Привлекайте общественные организации, умных, грамотных людей, которые у нас работают в сфере образования, здравоохранения, бизнеса, соцразвития. Требую обеспечить стопроцентную выявляемость употребления спиртного несовершеннолетними, брать на строгий контроль семьи с детьми, где злоупотребляют родители, надо лечить, надо спасать людей", - заявил Белозерцев.
Глава региона также поручил оказывать помощь в трудоустройстве гражданам, вылечившимся от алкогольной зависимости, а также усилить работу по вовлечению населения в здоровый образ жизни.
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