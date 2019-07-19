Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T17:06Z
https://ria.ru/20190719/1556706017.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Бывшая жена Цеповяза останется под стражей по делу о вымогательстве

Вчера, 17:06
230
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Ростовский областной суд оставил без изменения решение нижестоящего суда об аресте до 24 августа экс-супруги одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, задержанных по делу о вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.
В июне Железнодорожный суд Ростова-на-Дону заключил Стришнюю и ее брата под стражу до 23 августа, однако Ростовский областной суд отменил данное постановление, избрав им меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля. Материал был направлен на новое рассмотрение. Рассмотрев его 12 июля, суд санкционировал арест Стришней и ее брата до 24 августа. Защита вновь обжаловала это решение.
"Ростовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда, которым Стришней была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 24 августа 2019 года… В другом судебном заседании рассмотрен также материал об избрании меры пресечения Ивана Стришнего. Итог аналогичный", - сказала Боброва.
Стришняя и ее брат обвиняются в совершении преступления по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Ранее их адвокат Эдуард Чургулия сообщал РИА Новости, что дело было возбуждено 24 мая на основании заявления предпринимателя, дело ведет следственное управление МВД по Ростову. Обвинение адвокат считает надуманным.
Заседание суда по делу банды Сергея Цапка
24 января, 18:10
Бывшая жена отсудила у бандита Цеповяза 4,3 миллиона рублей
Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ "Цапки" Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него - еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.
Ранее Чургулия сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей и ее детям бизнес от притязаний Цеповяза, и прикладывала к своим заявлениям фотографии с бывшим супругом, сделанные в колонии.
Позднее также сообщалось о том, что Стришняя отсудила у бывшего супруга 4,3 миллиона рублей - половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии Следственным комитетом.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
Автор видео о Цеповязе выложил вторую серию о его усадьбе в колонии
12 февраля, 22:35
Опубликовано видео об "усадьбе" Цеповяза в колонии
400000
Обсудить 0
Вячеслав ЦеповязРостовский областной судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
В СПЧ разочарованы решением по делу Вышинского
Задержание
Обвиняемого в крупной краже экстрадировали из Таиланда в Россию
При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
Лента
новостей
ГП попросили выяснить причину появления розовых отходов в Ставрополье
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Россия подумает об участии во встрече по Венесуэле в Перу, заявил Рябков
На Урале объявили в розыск осужденного за автоподставы члена ОПГ
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
В ДНР за неделю два человека погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков заявил, что обсудит в Венесуэле тему российских военных специалистов
Дождь в Москве
Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся дожди
Московских коллекторов оштрафовали за назойливые звонки должнику
Фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому стало плохо в зале суда
В Москве осудили четверых мужчин, "лечивших" наркоманов изоляцией
Полиция возбудила дело после лжеминирования зданий УрФУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Хакеры взломали почтовый ящик Скотланд-ярда
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
00:25США создают новую должность для мониторинга безопасности выборов
Лента новостейМолния