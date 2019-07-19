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РИА Новости

Самозанятым предложили дать упрощенный доступ к закупкам госкомпаний

Вчера, 17:03
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минфин России разработал законопроект, которым предлагается распространить до 31 декабря 2028 года на самозанятых упрощенные процедуры доступа к закупкам госкомпаний и госкорпораций, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России подготовил поправки в закон о закупках юридических лиц (223-ФЗ), которыми предлагается распространить на "самозанятых" граждан нормы этого закона, предусматривающие специальную поддержку для МСП - упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный товар и другое", - говорится в сообщении.
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Этот вопрос обсуждался на совещании о ходе реализации национальных проектов, которое было проведено первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым в Калужской области. После совещания он дал поручение разработать проект.
"Принятие таких поправок позволит обеспечить благоприятные условия деятельности "самозанятыми" гражданами в рамках реализации национального проекта "Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - поясняет Минфин.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 29 мая 2019
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