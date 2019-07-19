Самозанятым предложили дать упрощенный доступ к закупкам госкомпаний

"Минфин России подготовил поправки в закон о закупках юридических лиц (223-ФЗ), которыми предлагается распространить на "самозанятых" граждан нормы этого закона, предусматривающие специальную поддержку для МСП - упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный товар и другое", - говорится в сообщении.

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.