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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

19 июля: Собор Радонежских святых

Вчера, 17:01
17
Религиозные праздники 19 июля
Евфросиния (в миру Евдокия), дочь суздальского князя Димитрия, тринадцати лет от роду выданная замуж за пятнадцатилетнего московского князя Дмитрия Ивановича, которому суждено было войти в историю и святцы как Дмитрию Донскому, родила ему 12 детей. Старших ее сыновей крестил преподобный Сергий Радонежский.
22 года прожили они в счастливом браке. Он ездил в Орду, воевал, ссорился и мирился с князьями, она молилась, растила детей, а случалось и оставалась на Москве править "за князя".
В 1380 году, когда Дмитрий вернулся с Куликова поля с победой, но еле живой от ран, она велела построить в Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы — именно в этот день Бог даровал победу русскому воинству.
А через три года, пока князь собирал войска на Тохтамыша, ей пришлось самой послать в Орду старшего сына заложником — вместо отца, которого там наверняка убили бы. И тринадцатилетний княжич Василий по благословению матери уехал в неизвестность, а княгине два года, пока его не отпустили, осталось лишь молиться.
В 1389 году князь Дмитрий умер. Ему не было и сорока, когда он оставил княгиню соправительницей при унаследовавшем его престол Василии. Она исполнила последнюю волю мужа, но под великокняжеским платьем с тех пор всегда носила власяницу и вериги, а пост не снимала с себя даже давая протокольные званые пиры. И каждый день ходила в церковь.
Она жертвовала деньги на храмы и монастыри, оделяла бедных едой и одеждой, построила в Кремле женский монастырь и несколько церквей в Переславле Залесском. А в 1395 году, когда на Москву шел Тамерлан, именно она посоветовала своему сыну перенести из Владимира в Москву чудотворный образ Владимирской Божией Матери. И Тамерлан, уже прошедший все Рязанское княжество, взявший Елец, развернулся и ушел.
Перед смертью она приняла постриг с именем Евфросиния в Вознесенском женском монастыре и через полтора месяца скончалась.
В 1922 году раку и сень над мощами преподобной Евфросинии изъяли "с целью извлечения из нее драгметаллов", но сами мощи остались в каменной гробнице под полом Вознесенского собора.
Но в 1929 году монастырь снесли, а мощи святой отправили в подклет Архангельского собора Кремля, откуда их торжественно перенесли в придел мученика Уара, где находятся и поныне.
В 2007 году, когда торжественно отмечалось 600-летие ее кончины Русской православной церковью был учрежден орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской. Им награждаются женщины, особо потрудившиеся для укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, развития социального служения церкви и развития добрых отношений между церковью и государством.
Преподобную Евфросинию считают покровительницей Москвы.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеСергий РадонежскийМоскваЕлец
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