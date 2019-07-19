В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.

Контактная группа на встрече в Минске согласовала перемирие в Донбассе с 21 июля. Впервые его текст был дополнен дополнительными мерами по его контролю. Среди них и полный запрет на ведение огня. Командующий операцией объединенных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские силовики могут открывать ответный огонь. Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный отметил, что "если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ".

"Заявления о том, что вооруженные формирования Украины могут открыть огонь в случае, если противник первым нарушит перемирие, на самом деле могут являться подготовкой обоснования для возможного нарушения нового перемирия. Однако мы надеемся, что украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства", - сказал в пятницу РИА Новости Онопко.

Он отметил, что "противоречивые заявления украинских политиков стали их своеобразной визитной карточкой".

"Многие из них заявляли о том, что готовы выполнять Минские соглашения и тут же начинали обвинять республики Донбасса и РФ в их несоблюдении. Произнося громкие слова о несоблюдении Российской Федерацией Минских договоренностей, представители киевской власти часто забывали и забывают сейчас, что Россия является гарантом Минских соглашений, а не участником конфликта. Но для того, чтобы оправдать нарушения договоренностей со своей стороны, украинская власть не брезговала никакими методами", - добавил Онопко.