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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 19 июл  - РИА Новости. Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Контактная группа на встрече в Минске согласовала перемирие в Донбассе с 21 июля. Впервые его текст был дополнен дополнительными мерами по его контролю. Среди них и полный запрет на ведение огня. Командующий операцией объединенных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские силовики могут открывать ответный огонь. Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный отметил, что "если враг нарушит режим тишины, он получит адекватный ответ".
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18 июля, 08:13
Контактная группа по Донбассу согласовала перемирие
"Заявления о том, что вооруженные формирования Украины могут открыть огонь в случае, если противник первым нарушит перемирие, на самом деле могут являться подготовкой обоснования для возможного нарушения нового перемирия. Однако мы надеемся, что украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства", - сказал в пятницу РИА Новости Онопко.
Он отметил, что "противоречивые заявления украинских политиков стали их своеобразной визитной карточкой".
Украинские военные
Вчера, 09:27
Представитель Киева пояснил, когда силовики смогут открывать ответный огонь
"Многие из них заявляли о том, что готовы выполнять Минские соглашения и тут же начинали обвинять республики Донбасса и РФ в их несоблюдении. Произнося громкие слова о несоблюдении Российской Федерацией Минских договоренностей, представители киевской власти часто забывали и забывают сейчас, что Россия является гарантом Минских соглашений, а не участником конфликта. Но для того, чтобы оправдать нарушения договоренностей со своей стороны, украинская власть не брезговала никакими методами", - добавил Онопко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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