Силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 170 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Двенадцатого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 27 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 170 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.