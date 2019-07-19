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РИА Новости

Силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 170 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двенадцатого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 27 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 170 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении 11 населенных пунктов. "Ответственно заявляю, что Народная милиция строго придерживается договорённости о прекращении огня и не поддаётся на провокации украинских силовиков", - подчеркнул Осадчий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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