Силовики 16 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 170 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Двенадцатого июля в оборонном ведомстве ЛНР заявляли о 27 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за неделю.
"В течение минувшей недели украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено более 170 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении 11 населенных пунктов. "Ответственно заявляю, что Народная милиция строго придерживается договорённости о прекращении огня и не поддаётся на провокации украинских силовиков", - подчеркнул Осадчий.