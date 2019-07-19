Росгвардия восстановила школу в зоне наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мобильная группа Росгвардии завершила аварийно-восстановительные работы на территории школы в Нижнеудинске, которая попала в зону затопления; c территории школы они вывезли 60 тонн мусора, принесенного водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Мобильная группа Росгвардии завершила аварийно-восстановительные работы на территории школы города Нижнеудинска Иркутской области, которая попала в зону затопления. Участок был завален деревьями и частями разрушенных конструкций. Военнослужащие группировки Росгвардии совместно с коммунальными службами города вывезли с территории образовательного учреждения 60 тонн различного мусора, нанесенного водной стихией", - рассказали в пресс-службе.

Большая часть восстановительных работ, добавили в Росгвардии, на территории города завершена.