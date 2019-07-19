Росгвардия восстановила школу в зоне наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мобильная группа Росгвардии завершила аварийно-восстановительные работы на территории школы в Нижнеудинске, которая попала в зону затопления; c территории школы они вывезли 60 тонн мусора, принесенного водой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Мобильная группа Росгвардии завершила аварийно-восстановительные работы на территории школы города Нижнеудинска Иркутской области, которая попала в зону затопления. Участок был завален деревьями и частями разрушенных конструкций. Военнослужащие группировки Росгвардии совместно с коммунальными службами города вывезли с территории образовательного учреждения 60 тонн различного мусора, нанесенного водной стихией", - рассказали в пресс-службе.
Большая часть восстановительных работ, добавили в Росгвардии, на территории города завершена.
"Военнослужащие группировки Росгвардии продолжают оказывать адресную помощь населению по откачке воды из подвалов затопленных домов, расчистке дворов от крупногабаритного мусора. За минувшие сутки росгвардейцы расчистили от завалов 34 улицы и 58 придворовых территорий, вывезли 56 самосвалов с мусором, организовали бесперебойную работу 6 пунктов раздачи питьевой воды", - заключили в пресс-службе.