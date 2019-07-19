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РИА Новости

Силовики 110 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 16:44
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики 110 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, два человека погибли, один получил ранения, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Всего за период с 13 по 19 июля вооруженные формирования Украины усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям, совершив 110 нарушений режима прекращения огня. По территории республики было выпущено 719 мин и снарядов различного калибра... Погиб один наш защитник, также погибла одна мирная женщина и один мужчина ранен", - сказал Безсонов.
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