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РИА Новости
Оренбургская область

Зоологи из США помогут вернуть популяцию лошадей Пржевальского в Оренбуржье

Вчера, 16:43
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© Татьяна ЖаркихЛошадь Пржевальского
Лошадь Пржевальского
© Татьяна Жарких
ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Американские и канадские зоологи начнут сотрудничество с оренбургскими коллегами по воссозданию популяции лошадей Пржевальского в Оренбуржье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
Ранее лошади Пржевальского были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, степях и отчасти лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири. Сегодня во всем мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века на северо-западе Китая, и одной домашней лошади, которые жили преимущественно в зоопарках. В природе эти животные в первой половине века были практически полностью истреблены.
По словам собеседника агентства, договор о научно-техническом сотрудничестве между ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" (Россия) и Миннесотским зоопарком (США) был подписан на днях в ходе визита иностранных специалистов на особо охраняемую природную территорию государственного природного заповедника "Оренбургский".
Предполагается, что в заповедник из США будут доставлены группы лошадей Пржевальского в рамках действующей с 2015 года российской программы по реинтродукции этого вида животных и проведения совместных исследований, представляющих общие интересы.
Лошадь Пржевальского. Архив
5 марта 2018, 15:28
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В пресс-службе напомнили, что в конце мая текущего года два сотрудника зоопарка Миннесоты, а также куратор программы из зоопарка Калгари вместе с представителем американской Службы рыб и диких животных уже посетили заповедник "Оренбургский", где осмотрели участок "Предуральская степь", ознакомились с объектами инфраструктуры Центра реинтродукции лошади Пржевальского и результатами его работы за последние четыре года.
В пресс-службе добавили, что в рамках действующего российско-американского соглашения в области охраны окружающей среды в следующем году представители ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" отправятся в США, чтобы отобрать животных для российского проекта по реинтродукции вида.
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