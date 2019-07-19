Пензенский губернатор потребовал четкого исполнения плана по нацпроектам

ПЕНЗА, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в пятницу потребовал от глав администраций районов четкого исполнения плана реализации нацпроектов в текущем году, сообщила пресс-служба областного правительства.

"До конца года нужно выполнить весь объем работ. Каждая копейка должна работать на результат. Все возникающие проблемы решайте оперативно, организуйте контроль", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

По данным пресс-службы, в рамках нацпроекта "Демография" в этом году в Пензе планируется построить три новых детских сада по 120 мест каждый, из которых по 40 мест для детей младше трех лет, капитально отремонтировать помещения под ясельные группы в уже существующем детсаду в микрорайоне "Спутник", а также возвести четыре пристроя к действующим дошкольным учреждениям.

Также по нацпроекту в Неверкинском районе области возводится детсад на 100 мест, в том числе 40 ясельных, а в Кузнецке - пристрой к детскому саду на 60 ясельных мест. В мае в областном центре выкупили здание детского сада по улице Зеленодольской на 102 места, из них 15 ясельных. Также в областном центре уже построен дополнительный корпус филиала детского сада № 101 в микрорайоне "Шуист" на 175 мест, который будет запущен 1 сентября.

Помимо этого, в этом году планируется приобретение 12 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов, двух передвижных флюорографов, построить здание офиса врача общей практики, оснастить медицинским оборудованием детские поликлиники. Интернет планируется подключить в 132 ФАПах, а также оснастить их компьютерами.

Согласно сообщению, по нацпроекту "Образование" в этом году 10 мастерских IT-колледжа и Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса оснастят современным оборудованием согласно требованиям и стандартам "Ворлдскиллс Россия". Также запланирован ремонт 12 спортзалов в сельских школах. В 2020 году в Пензе создадут центр повышения квалификации педагогов с филиалами в Кузнецке и Сердобске.