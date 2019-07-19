Адвокат считает, что Зеленский говорил об освобождении Вышинского и Сенцова

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Адвокат руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский считает, что в предложении президента Украины Владимира Зеленского речь идет не об обмене на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова, а об одновременном освобождении.

Ранее Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.

"Вопрос, который был озвучен офисом президента касательно возможности освобождения лиц, то есть прекращения из преследования со стороны власти, освобождения их из мест лишения свободы - и уже после как свободные граждане они могут передвигаться в соответствии со своим волеизъявлением... Именно это имел в виду офис президента. О фактическом, физическом обмене я не думаю, что идет речь. Я не понимаю, как юрист, как это возможно", - сказал Доманский в комментарии журналистам после заседания суда.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В четверг офис президента Украины Владимира Зеленского предложил провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ранее в Кремле заявили, что освобождение Вышинского "могло бы быть прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.