Кубанские аграрии получили 2,2 миллиарда рублей господдержки с начала года

СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Агропромышленный комплекс Кубани получил в первом полугодии 2019 года 2,2 миллиарда рублей господдержки из запланированных на год 8,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в 2019 году господдержка АПК региона составляет около 8,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены, в том числе, и на мелиорацию сельхозземель, развитие рыбохозяйственного комплекса, сельских территорий.

"За полгода аграрии Краснодарского края уже получили 2,2 миллиарда рублей господдержки. Эти деньги выделены из федерального и регионального бюджетов. Основная часть средств направлена на закладку садов и виноградников, компенсацию затрат на производство молока, овощей открытого грунта и семян", - пояснил Кондратьев.

Он добавил, что также продолжаются выплаты субсидий по агрострахованию. "Кубань – регион с переменчивой погодой, начиная от засухи и заканчивая ливнями с градом. Чтобы защитить наших фермеров от непредсказуемой погоды, на агрострахование с господдержкой в 2019 году мы выделили 340 миллионов рублей", - сообщил губернатор.

Кондратьев отметил, что также уделяется особое внимание экспорту продукции АПК, о котором говорится и в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт". "Для того чтобы мы могли обеспечить международный рынок кубанской продукцией, необходимо привлечение дополнительных средств – в этом году это 340 миллионов рублей. Субсидии пойдут на восстановление и развитие мелиоративного комплекса, увеличение площади орошаемых территорий", - заключил глава региона.