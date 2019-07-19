В ДНР квалифицировали гибель женщины при обстреле Донецка как теракт

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" после обстрела украинскими силовиками Донецка, при котором погибла женщина, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских силовиков в четверг вечером погибла женщина.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и подчиненных ему военнослужащих возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229 УК ДНР - "совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.