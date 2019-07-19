Путин попросил не затягивать с выплатами компенсации иркутским аграриям

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил не затягивать с выплатами компенсаций для аграриев, пострадавших от паводка в районах Иркутской области.

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, по предварительным данным, общий ущерб сельхозпроизводителей от наводнения может составить 500 миллионов рублей.

"Не затягивайте только", - отреагировал Путин.

Глава Минсельхоза рассказал, что площадь пострадавших угодий составляет 11,5 тысяч гектаров, 531 животное погибло, более 400 голов пропало. Кроме того, по его словам, для поддержки фермеров и производителей сформирован резервный фонд кормов.