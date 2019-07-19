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РИА Новости

Путин попросил не затягивать с выплатами компенсации иркутским аграриям

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил не затягивать с выплатами компенсаций для аграриев, пострадавших от паводка в районах Иркутской области.
Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
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Путин: жилье в Иркутской области надо восстанавливать не для галочки
Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, по предварительным данным, общий ущерб сельхозпроизводителей от наводнения может составить 500 миллионов рублей.
"Не затягивайте только", - отреагировал Путин.
Глава Минсельхоза рассказал, что площадь пострадавших угодий составляет 11,5 тысяч гектаров, 531 животное погибло, более 400 голов пропало. Кроме того, по его словам, для поддержки фермеров и производителей сформирован резервный фонд кормов.
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