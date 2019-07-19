Путин: для Иркутской области нужен пообъектный план расселения людей

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Виталия Мутко подготовить план расселения граждан из пострадавших районов Иркутской области с определением ответственных за эту работу.
"Нужно подготовить его таким образом, чтобы он выглядел пообъектно и с ответственными за каждую группу этих объектов", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Он выразил надежду, что состоявшееся в пятницу совещание, несмотря на все сложности, которые стоят перед властями при ликвидации последствий наводнения, позволит справиться с этой ситуацией.
Глава государства также призвал к организации хорошего взаимодействия и слаженности работы между властями муниципального, регионального и федерального уровней.