В Непале два человека погибли при падении джипа с высоты

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли и 12 пострадали в результате падения джипа в районе Баджура на западе Непала, сообщает газета Два человека погибли и 12 пострадали в результате падения джипа в районе Баджура на западе Непала, сообщает газета Himalayan Times

По словам заместителя суперинтенданта полиции Баджура, джип пытался подняться по наклонной дороге, однако перевернулся и упал примерно с 50-метровой высоты. Как сообщили в полиции, в джипе вместимостью шесть человек находилось 16 пассажиров. Два человека не пострадали.

Полиция добавила, что авария произошла из-за перегрузки автомобиля, а также из-за плохого состояния грунтовой дороги без покрытия.