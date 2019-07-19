Путин: жилье в Иркутской области надо восстанавливать не для галочки

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению жилья в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, нужно вести не для галочки, все жители должны быть обеспечены жильем до холодов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.

"Мы не должны забывать, что до зимы остается очень мало времени. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: работа должна вестись на результат, а не для отчета и не для галочки. Эти отчеты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру", - заявил Путин. Он также сказал, что необходимо разобраться с расхождением в цифрах и данных.

"Вот, из докладов я сейчас услышал, что подтоплено 968 домов, а у меня в справках - 10890", - отметил глава государства. Он потребовал с этим разобраться, "потому что за этими цифрами конкретные люди, конкретные семьи стоят, их судьбы по сути дела".

"Важно увязать вопросы расселения граждан и строительство социальных объектов", - подчеркнул он.

Путин также попросил обратить внимание на работу оценочных комиссий.

"Их недостаточно, профессионально организованных комиссий явно недостаточно. И что самое главное: люди не понимают, как организована их работа: одни приходят, другие приходят, третьи приходят - что-то говорят, что-то подписывают. Людям ничего неясно", - подытожил он.

Глава государства сказал, что восстановление социальных объектов должно сопровождаться и восстановлением жилья.

"Еще раз хочу сказать: люди должны быть обеспечены жильем до холодов, причем, независимо от того, временное это жилье или постоянное. Граждане должны иметь возможность пользоваться нормальными дорогами, больницами, школами. И хорошо, что упомянули про детские сады", - сказал он.