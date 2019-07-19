Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T15:51Z
https://ria.ru/20190719/1556702100.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155669/91/1556699149_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_d5d229105729b5e0262393ad61599d07.jpg
РИА Новости

Путин: жилье в Иркутской области надо восстанавливать не для галочки

Вчера, 15:51
205
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Работы по восстановлению жилья в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, нужно вести не для галочки, все жители должны быть обеспечены жильем до холодов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.
"Мы не должны забывать, что до зимы остается очень мало времени. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: работа должна вестись на результат, а не для отчета и не для галочки. Эти отчеты и галочки никому не нужны. Следует оперативно восстановить жилье, инженерную и социальную инфраструктуру", - заявил Путин. Он также сказал, что необходимо разобраться с расхождением в цифрах и данных.
"Вот, из докладов я сейчас услышал, что подтоплено 968 домов, а у меня в справках - 10890", - отметил глава государства. Он потребовал с этим разобраться, "потому что за этими цифрами конкретные люди, конкретные семьи стоят, их судьбы по сути дела".
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Вчера, 15:42
Путин потребовал разобраться с невыплатой денег пострадавшим от паводка
"Важно увязать вопросы расселения граждан и строительство социальных объектов", - подчеркнул он.
Путин также попросил обратить внимание на работу оценочных комиссий.
"Их недостаточно, профессионально организованных комиссий явно недостаточно. И что самое главное: люди не понимают, как организована их работа: одни приходят, другие приходят, третьи приходят - что-то говорят, что-то подписывают. Людям ничего неясно", - подытожил он.
Глава государства сказал, что восстановление социальных объектов должно сопровождаться и восстановлением жилья.
"Еще раз хочу сказать: люди должны быть обеспечены жильем до холодов, причем, независимо от того, временное это жилье или постоянное. Граждане должны иметь возможность пользоваться нормальными дорогами, больницами, школами. И хорошо, что упомянули про детские сады", - сказал он.
421002
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин призвал усилить контроль за лесопользованием
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин: для Иркутской области нужен пообъектный план расселения людей
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Путин потребовал разобраться с невыплатой денег пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин попросил не затягивать с выплатами компенсации иркутским аграриям
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Силы Минобороны, Росгвардии и МЧС останутся в Приангарье, заявил Путин
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Путин поручил решить вопрос с пострадавшими участками в Приангарье
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Путин недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин в сентябре приедет в Приангарье проверить организацию учебы детей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин потребовал от властей не допускать хамства в адрес граждан
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за "любое движение навстречу друг другу" между США и Ираном
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Защита обжалует решение суда о продлении ареста Вышинскому
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР призвали Киев завершить разведение сил 2016 года
Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин призвал оперативно оценить потери иркутских аграриев от паводка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния