Путин поручил решить вопрос с пострадавшими участками в Приангарье

"Теперь есть вопросы с собственностью на земельные участки, а именно - дом восстановлению не подлежит, но при доме был земельный участок, который использовался людьми в качестве огорода. Люди задают вопрос: что с ним будет, он в собственности - или будет предложена компенсация, или восстановлен этот садовый участок. Сделать нужно так, как люди сами захотят. Но для этого с ними нужно встречаться. Нужно работать с людьми, ехать туда и спрашивать людей", - заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.