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РИА Новости

Путин поручил решить вопрос с пострадавшими участками в Приангарье

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил решать вопрос собственности на земельные участки в пострадавших от паводка районах Иркутской области вместе с населением.
Глава государства в пятницу посетил пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщался с жителями.
"Теперь есть вопросы с собственностью на земельные участки, а именно - дом восстановлению не подлежит, но при доме был земельный участок, который использовался людьми в качестве огорода. Люди задают вопрос: что с ним будет, он в собственности - или будет предложена компенсация, или восстановлен этот садовый участок. Сделать нужно так, как люди сами захотят. Но для этого с ними нужно встречаться. Нужно работать с людьми, ехать туда и спрашивать людей", - заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.
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