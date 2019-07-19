Путин потребовал разобраться с невыплатой денег пострадавшим от паводка

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка в Иркутской области.
"И наконец деньги. Из федерального бюджета деньги пришли - и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь", - заявил Путин.
"Все решения, связанные с помощью пострадавшим от наводнения, должны исполняться максимально оперативно", - добавил он.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.