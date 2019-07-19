Путин потребовал разобраться с невыплатой денег пострадавшим от паводка

"И наконец деньги. Из федерального бюджета деньги пришли - и пришли достаточно быстро. Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тысяч рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать? Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь", - заявил Путин.