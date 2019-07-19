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РИА Новости
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Владимир Путин встретился с волонтерами в Тулуне

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин встретился с волонтерами в Тулуне
Владимир Путин встретился с волонтерами в Тулуне
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Во время поездки в пострадавший от наводнения город Тулун президент РФ Владимир Путин встретился с волонтерами, которые помогали жителям Иркутской области, сообщает "Роспатриотцентр".
В ликвидации последствий наводнения приняли участие более 400 добровольцев – волонтеры-медики оказывали психологическую помощь, волонтеры ОНФ ставили заборы и убирали преддомовые территории, а волонтеры роты "Боевого братства" помогали разбирать здания.
Кроме того, волонтеры Победы погружали и разгружали санитарную помощь, тулунский поисковый отряд спасал пострадавших на лодках, а волонтеры-спасатели и добровольцы "Молодой Гвардии" адресно распределяли гуманитарную помощь.
Пострадавшие при наводнении местная жительница Анастасия Шарова и ее сын Максим, члены местного отделения волонтеров-медиков, также приняли решение присоединиться к другим добровольцам. Анастасия и Максим формировали пакеты с сухими пайками, разбирали и сортировали вещи и доставляли их нуждающимся.

Так получилось, что моя семья пострадала от этого паводка, наше жилье оказалось затоплено. Вода прибывала очень быстро, и мы успели только собрать вещи, чтобы перебраться на более возвышенную местность. В такой ситуации оказались многие жители нашего региона, и я увидела в социальных сетях, что требуется помощь волонтеров в разборе последствий подтопления. Поэтому, несмотря на то, что пострадали сами, мы не могли просто остаться в стороне, сразу откликнулись и стали помогать в пункте сбора гуманитарной помощи", – поделилась она.

Данил Петрукович из Красноярского края вместе с участниками команды "Молодежка ОНФ" из Хакасии, Бурятии, Тывы, Иркутской области разбирали завалы и мусор, строили деревянные настилы, восстанавливали заборы, печи, выносили поврежденную мебель и откачивали воду из погребов.
"Мы стараемся в течение дня успеть выполнить максимальный объем работ. Многим требуется помощь. В первую очередь идем туда, где жители самостоятельно не могут справиться с последствиями ЧС, – к одиноким пенсионерам, многодетным семьям. Работы много, она разная", – рассказал Данил президенту.
Принимавшие участие во встречи с президентом волонтеры предложили составить план работы при чрезвычайных ситуациях. Путин отметил, что необходимо проработать этот вопрос и организовать системное взаимодействие с добровольческими организациями.
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