Владимир Путин встретился с волонтерами в Тулуне

Так получилось, что моя семья пострадала от этого паводка, наше жилье оказалось затоплено. Вода прибывала очень быстро, и мы успели только собрать вещи, чтобы перебраться на более возвышенную местность. В такой ситуации оказались многие жители нашего региона, и я увидела в социальных сетях, что требуется помощь волонтеров в разборе последствий подтопления. Поэтому, несмотря на то, что пострадали сами, мы не могли просто остаться в стороне, сразу откликнулись и стали помогать в пункте сбора гуманитарной помощи", – поделилась она.