Путин в сентябре приедет в Приангарье проверить организацию учебы детей

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что приедет и проверит, как организован учебный процесс.
"Как мы договорились, все дети должны вовремя в сентябре приступить к занятиям", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
По словам главы государства, "если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно".
"Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано", - сказал Путин.