Путин в сентябре приедет в Приангарье проверить организацию учебы детей

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что приедет и проверит, как организован учебный процесс.

"Как мы договорились, все дети должны вовремя в сентябре приступить к занятиям", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам главы государства, "если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно".