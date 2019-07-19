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РИА Новости

Путин в сентябре приедет в Приангарье проверить организацию учебы детей

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Все дети из пострадавших в результате наводнения районов Иркутской области должны приступить к учебе с 1 сентября, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что приедет и проверит, как организован учебный процесс.
"Как мы договорились, все дети должны вовремя в сентябре приступить к занятиям", - сказал президент на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
По словам главы государства, "если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно".
"Я в начале сентября приеду и посмотрю еще раз, как это сделано", - сказал Путин.
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