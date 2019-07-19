Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости

"Никогда не испытывал ничего подобного. Это было абсолютно реалистично: я мог увидеть все вокруг в режиме виртуальной реальности. Признаться, я потрясен, – поделился впечатлениями Кристофер Монро, профессор физики Мэрилендского университета, один из первых исследователей квантовых компьютеров. – Думаю, виртуальная реальность будет очень полезна – как один из вариантов, в образовательных целях, например при изучении иностранного языка или математики. У этой технологии невероятный потенциал".