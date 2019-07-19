Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости

МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Всемирно известные ученые дали высокую оценку проекту РИА Новости в формате виртуальной реальности (VR) "Валерка встречает Гагарина". Его демонстрация состоялась в рамках проходящей в Москве V международной конференции по квантовым технологиям (ICQT).
"Никогда не испытывал ничего подобного. Это было абсолютно реалистично: я мог увидеть все вокруг в режиме виртуальной реальности. Признаться, я потрясен, – поделился впечатлениями Кристофер Монро, профессор физики Мэрилендского университета, один из первых исследователей квантовых компьютеров. – Думаю, виртуальная реальность будет очень полезна – как один из вариантов, в образовательных целях, например при изучении иностранного языка или математики. У этой технологии невероятный потенциал".
Еще одним гостем стенда РИА Новости на ICQT стал профессор физики Гарвардского университета, инициатор создания Российского квантового центра Михаил Лукин. "Просто супер! Это прекрасный образовательный проект. Считаю, что за VR будущее", – сказал ученый, протестировав разработку.
"Валерка встречает Гагарина" – VR-история, которая позволяет пользователю оказаться в московской квартире 14 апреля 1961-го года и увидеть мир глазами мальчика, который ждёт проезда кортежа первого космонавта Земли. Особенность проекта заключается в точной реконструкции советской квартиры и быта. Сюжет снабжен документальной хроникой, которая знакомит пользователя с подробностями знаменательного дня.
Как и все VR-проекты РИА Новости, он доступен в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore и Google Play.
V международная конференция по квантовым технологиям проходит в Москве с 15 по 19 июля. Ее организатор – Российский квантовый центр, базовая организация МФТИ. В форуме принимают участие более 100 специалистов из Австрии, Дании, Франции, Германии, России, США, Японии, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании. Они обсуждают последние достижения в области квантовых компьютеров, коммуникаций и других перспективных направлений. Флагманский ресурс МИА "России сегодня" РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ICQT.
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