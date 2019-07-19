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РИА Новости

В ГД внесли проекты о запрете продажи компьютеров без российского ПО

Вчера, 15:18
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Депутаты Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев ("Единая Россия") и Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ) внесли в Госдуму два законопроекта о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО) и штрафах за его нарушение, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Первый законопроект обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО. Причем перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ".
Работа за компьютером. Архивное фото
2 апреля 2016, 16:33
Минкомсвязи расширило реестр российского программного обеспеченияРешение о включении таких программ, как "Dr. Web Антивирус", "Система электронного документооборота СЭД", клавиатурный тренажер "СОЛО на клавиатуре" и других в реестр было принято в ходе заочного голосования членов Экспертного совета по российскому ПО.
Второй законопроект вводит с 1 января 2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Штраф для юрлиц составит от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Аналогичные законопроекты Жигарев вносил 3 июля, но 4 июля их отозвал, и там были более высокие пределы штрафов: для индивидуальных предпринимателей - от 100 до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 0,5 до 1 миллиона рублей.
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Госдума РФРоссияТехнологии
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