Ученые из МГУ создали "пластыри" из стволовых клеток для лечения ишемии

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Китайские и российские медики создали своеобразный пластырь из стволовых клеток, ускоряющий восстановление мышц и других тканей после резкого прекращения кровообращения. Итоги первых опытов на крысах были представлены в . Китайские и российские медики создали своеобразный пластырь из стволовых клеток, ускоряющий восстановление мышц и других тканей после резкого прекращения кровообращения. Итоги первых опытов на крысах были представлены в International Journal of Molecular Sciences.

"Мы получили основания для дальнейшего продвижения этой клеточной технологии сначала в доклинические исследования на животных, а потом и в клинические испытания на больных с тяжелой ишемией нижних конечностей, приводящей к ампутациям и инвалидности", — рассказывает Елена Парфенова из МГУ и НМИЦ кардиологии в Москве.

По статистике ВОЗ, инсульты и ишемическая болезнь сердца и связанные с ней осложнения пока остаются одной из основной причин преждевременной смерти людей по всему земному шару. Каждый год от этой категории болезней сердца и сосудов умирает около семи (в случае с ишемией) и пяти (в случае с инсультом) миллионов человек.

Как объясняют исследователи, длительное воздействие ишемии всегда приводит к необратимым повреждениям тканей и массовой гибели клеток. С другой стороны, некоторое время клетки еще остаются жизнеспособными и их еще можно спасти, из-за чего сегодня сотни научных групп пытаются понять, что происходит в первые часы или даже минуты после приступа.

Ученые достаточно давно пытаются, как отмечают Парфенова и ее коллеги, бороться с последствиями ишемии сердечной мышцы и других тканей тела, используя культуры стволовых клеток. Как надеялись ученые, подобные "заготовки" мышц, нейронов и других клеток должны были заместить погибшие тельца и помочь остальным выжить и восстановить работу.

Первые попытки провести подобные эксперименты закончились неудачно – стволовые клетки, даже если они несли в себе генетические модификации, ускоряющие рост и восстановление тканей, почти никак не влияли на реабилитацию подопытных животных.

Российские исследователи и их коллеги из Китая предположили, что это было связано с одним простым различием между стволовыми клетками в "живой" ткани и их собратьями из пробирки. Дело в том, что на их поведение и активность влияют соседи и та среда, в которой они находятся, в том числе различные сигнальные молекулы, вырабатываемые поврежденными тельцами.

В прошлых опытах медики использовали взвеси из одиночных стволовых клеток, на которые подобные сигналы не могли действовать. Это могло влиять на их способность к восстановлению поврежденной ткани.

Руководствуясь этой идеей, российские и китайские ученые начали выращивать не одиночные стволовые клетки с модифицированной версией гена HGF, стимулирующей процесс регенерации, а своеобразные "пластыри" из них, в которых связь между тельцами и поддерживающей их белковой структурой сохранена.

Его работу биологи проверили на нескольких мышах, у которых биологи временно "отключили" сосуды в одной из задних лап таким образом, что в их мышцах развилась ишемия. После этого биологи попытались вылечить ее при помощи одиночных стволовых клеток и "пластырей" из них.

Как показали эти опыты, любые типы клеточной терапии ускоряли восстановление мышечной ткани, однако лучше всего с этой задачей справлялись "пластыри" из стволовых клеток с модифицированным геном HGF. Всего через три недели после начала лечения уровень кровотока восстанавливался почти до 70%, что было почти в два раза выше по сравнению с контрольной группой.