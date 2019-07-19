Косачев прокомментировал заявление главы ЕК о враждебности России

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала свою карьеру на новом посту с фальстарта, обвинив Россию в очередных угрозах Западу, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

"Избранная только что на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала, но мой взгляд, с фальстарта. Она призвала "сделать всё, чтобы Евросоюз и США объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять России, а не бороться с ней отдельно друг от друга", и продолжить придерживаться санкций в отношении России "с позиции силы", поскольку, мол, "Кремль не прощает слабости", - написал Косачев в Facebook

Сенатор подчеркнул, что советчики у новой главы ЕК явно плохие. "Из тех, что уже привели Европу к кризису, и хотят его усугубить", - добавил Косачев.

Он также отметил, что гордые заявления фон дер Ляйен о неких успехах "в разоблачении российских кампаний по дезинформации" и распространению "фейков" - то есть все, что не вписывается в "единственно верный" взгляд Запада, отражают продолжение политики самовнушений и отрицания самой возможности альтернативных взглядов на сложные ситуации.

"Ну а то, что Запад, по ее мнению, считает "своей привилегией" отвечать на такие кампании "демократически" – "прозрачно, посредством свободной прессы и открытых дебатов" - вообще далеко от реальности: проблема именно в том, что Запад давно перестал отвечать в духе свободы прессы и действует все более авторитарно. Опять же, с позиции силы – по отношению к инакомыслию", - сказал парламентарий.

После этого дежурные заверения председателя Еврокомиссии о готовности к диалогу с Россией выглядят неубедительно, полагает Косачев. "Как и ее предшественники, Урсула фон дер Ляйен, судя по всему, не понимает, что это не Россия желает диалога любой ценой и на любых условиях. Просто он нужен в равной степени обеим сторонам и нашим народам. Никакого диалога "с позиции силы не будет", и чтобы было еще понятнее: отнюдь не только Евросоюз пока не готов вернуться к business as usual (бизнес как обычно).

Косачёв подчеркнул, что нельзя в равной степени говорить в прежней тональности с теми, кто ведет в отношении нашей страны агрессивную экономическую, информационную и иную политику, выдвигает ультиматумы, использует некорректные термины, осуществляет массированные кампании дезинформации и подтасовки фактов, наращивает военное присутствие у наших границ и грубейшее вмешательство в наши внутренние дела.

"Пока все это не прекратится, о партнерских отношениях говорить не приходится. Мы не просим, а предлагаем Евросоюзу по крайней мере перейти от угроз к разговору. Но, судя по первым выступлениям главы Еврокомиссии, гибкость и дипломатия явно не самые сильные стороны новых лидеров", - заключил сенатор.