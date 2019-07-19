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РИА Новости

В Хакасии завершили расследование дела чиновника, напавшего на журналиста

Вчера, 14:56
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© ВГТРК/Вести.руНападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24"
Нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала Россия 24
© ВГТРК/Вести.ру
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против главы района в Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он обвиняется в совершении преступления... "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом"... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:33
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По версии следствия, 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования Сергеем Зайцевым.
Отмечается, что Зайцев, не желая отвечать на вопросы корреспондента, грубо потребовал от журналиста прекратить беседу и покинуть кабинет, "при этом выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью". Как сообщает СК, Зайцев стал выталкивать журналиста в сторону выхода, "после чего, используя силовой прием, бросил на пол". Подчеркивается, что тем самым чиновник лишил "журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности".
Сообщается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался.
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