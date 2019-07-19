В Хакасии завершили расследование дела чиновника, напавшего на журналиста

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против главы района в Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он обвиняется в совершении преступления... "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом"... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования Сергеем Зайцевым.

Отмечается, что Зайцев, не желая отвечать на вопросы корреспондента, грубо потребовал от журналиста прекратить беседу и покинуть кабинет, "при этом выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью". Как сообщает СК, Зайцев стал выталкивать журналиста в сторону выхода, "после чего, используя силовой прием, бросил на пол". Подчеркивается, что тем самым чиновник лишил "журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности".