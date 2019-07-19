Оренбуржье договорилось о сотрудничестве с Минской областью

ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Соглашение, предусматривающее расширение и укрепление межрегионального и межмуниципального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, подписали власти Оренбургской области и Минский областной исполнительный комитет Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Документ подписан в рамках проходящего в Петербурге VI Форума регионов России и Белоруссии.

"Республика Беларусь и ее регионы являются для Оренбургской области ключевыми стратегическими партнерами. Соглашение с Минским облисполкомом придаст новый импульс производственному, торговому и гуманитарному взаимодействию городов и районов Минской области с муниципальными образованиями Оренбуржья – Бузулукским и Оренбургским районами, Соль-Илецким городским округом и городом Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество с регионами Республики Беларусь, мы развиваем экономику Оренбуржья", – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на церемонии подписания соглашения.

В пресс-службе напомнили, что объем взаимной торговли Оренбургской области с Белоруссией по итогам прошлого года составил 383 миллиона долларов, что на 6,5% больше, чем в 2017 году. За пять месяцев текущего года объем товарооборота Оренбуржья и Белоруссии составил 70,3 миллиона долларов.