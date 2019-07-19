Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T14:54Z
https://ria.ru/20190719/1556697904.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Оренбургская область

Оренбуржье договорилось о сотрудничестве с Минской областью

Вчера, 14:54
27
ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Соглашение, предусматривающее расширение и укрепление межрегионального и межмуниципального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, подписали власти Оренбургской области и Минский областной исполнительный комитет Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
Документ подписан в рамках проходящего в Петербурге VI Форума регионов России и Белоруссии.

"Республика Беларусь и ее регионы являются для Оренбургской области ключевыми стратегическими партнерами. Соглашение с Минским облисполкомом придаст новый импульс производственному, торговому и гуманитарному взаимодействию городов и районов Минской области с муниципальными образованиями Оренбуржья – Бузулукским и Оренбургским районами, Соль-Илецким городским округом и городом Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество с регионами Республики Беларусь, мы развиваем экономику Оренбуржья", – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер на церемонии подписания соглашения.

В пресс-службе напомнили, что объем взаимной торговли Оренбургской области с Белоруссией по итогам прошлого года составил 383 миллиона долларов, что на 6,5% больше, чем в 2017 году. За пять месяцев текущего года объем товарооборота Оренбуржья и Белоруссии составил 70,3 миллиона долларов.
Кроме того, на территории Оренбургской области зарегистрированы 12 совместных предприятий с участием белорусского капитала, работают семь торговых центров "Белвест", четыре фирменных магазина "Милавица", три дилерских центра по продажам и сервисному обслуживанию техники белорусского производства.
18 июля, 13:00
Ленинградская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
100000
Обсудить 0
Оренбургская областьЭкономика
Рекомендуем
Сбор урожая алычи в садах опытно-производственного хозяйства Центральное Краснодарского края
Кубанские аграрии получили 2,2 миллиарда рублей господдержки с начала года
РИА
Новости
Конфеты
В подмосковном Подольске будут производить пастилу и мармелад
Лошадь Пржевальского
Зоологи из США помогут вернуть популяцию лошадей Пржевальского в Оренбуржье
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
Вячеслав Дусалеев назначен гендиректором "Жилищной экосистемы ВТБ"
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Суд по делу Кирилла Вышинского. Онлайн-репортаж
Паводок в Иркутской области
Ущерб аграриям в Иркутской области от паводка оценили в 180 млн рублей
Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
Российский бизнес сможет продавать свои товары в Европу через AliExpress
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Член СПЧ раскритиковал заявление Совета по выборам в Мосгордуму
Самолет Airbus-320
Аэрофлот – лидер в Европе по пунктуальности полетов
Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости
Лидер квантовых технологий Кристофер Монро оценил VR-проект РИА Новости
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Польская Orlen направила России первые претензии из-за ЧП в "Дружбе"
Бурятия
Подписаны первые соглашения с инвесторами ТОР "Бурятия"
Ленинградская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
Форум молодых дизайнеров пройдет в Технограде на ВДНХ
Форум молодых дизайнеров пройдет в "Технограде" на ВДНХ
Полнолуние
Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния