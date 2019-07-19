В Екатеринбурге проверяют данные о появлении маслянистого пятна в пруду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о появлении маслянистого пятна в акватории городского пруда Екатеринбурга, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.

"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура по сообщению СМИ о появлении маслянистого пятна в акватории городского пруда в непосредственной близости от Макаровского моста организовала проверку", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в пятницу сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалисты лаборатории возьмут пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.

Мэрия Екатеринбурга в пятницу сообщила, что в связи с сообщениями о появлении маслянистого пятна в акватории пруда комитет по экологии администрации города проводит проверку.