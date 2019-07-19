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РИА Новости

В Екатеринбурге проверяют данные о появлении маслянистого пятна в пруду

Вчера, 14:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о появлении маслянистого пятна в акватории городского пруда Екатеринбурга, сообщает в пятницу надзорное ведомство Свердловской области.
"Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура по сообщению СМИ о появлении маслянистого пятна в акватории городского пруда в непосредственной близости от Макаровского моста организовала проверку", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в пятницу сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалисты лаборатории возьмут пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает надзорное ведомство.
Мэрия Екатеринбурга в пятницу сообщила, что в связи с сообщениями о появлении маслянистого пятна в акватории пруда комитет по экологии администрации города проводит проверку.
"Специалисты сделали предположение, что появление пятна связано с работой подрядчика по реконструкции Макаровского моста. Сейчас они встречаются с подрядчиком, чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения, выяснив, какие работы велись на мосту и были ли утечки каких-либо материалов", - подчеркивается в сообщении.
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