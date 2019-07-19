В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с практиками нацистов

ПРАГА, 19 июл – РИА Новости. Тайная тюрьма в Мариуполе, в которой захваченных без суда и следствия людей подвергают пыткам, напоминает практики нацистских организаций, заявил РИА Новости экс-глава полиции Чехии, ныне президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны.

РИА Новости нашло новые документальные доказательства и свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, она принадлежала батальону "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) при негласном покровительстве СБУ. Подробности собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.

"То, что стало известно о тайной тюрьме в Мариуполе, в которой захваченных без суда и следствия людей подвергают мучениям и пыткам, весьма напоминает печальной памяти практики нацистских организаций СА и СС, о которых мы знаем из документов Нюрнбергского процесса. Ведь, согласно международным правовым нормам, даже подозреваемый в каких-либо правонарушениях человек не может нелегально содержаться в заключении и тем более подвергаться мучениям", - сказал Новотны.

По словам эксперта, он считает скандальным участие батальона "Азов" в создании и функционировании тайной тюрьмы в Мариуполе. "Видимо, не случайно символика этого подразделения весьма напоминает нацистскую", - подчеркнул Новотны.

"Мне очень стыдно, что мой соотечественник Яромир Штетина, до недавних пор представлявший Чехию в Европарламенте, так расхваливал батальон "Азов" перед своими коллегами. И при этом, то ли по неведению, то ли осознанно, никто из евродепутатов не остановил его, не назвал применяемые "Азовом" методы глубоко нецивилизованными, а порой и просто дикими", - сказал Новотны.

Чешский эксперт полагает, что деятельностью украинских органов, создавших и контролирующих функционирование тайной тюрьмы в Мариуполе, немедленно должны заинтересоваться как международная неправительственная организация Amnesty International, так и руководящие органы Евросоюза.