Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T14:43Z
https://ria.ru/20190719/1556696951.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155657/61/1556576196_140:582:2580:1954_1036x0_80_0_0_269ceeb3ab09f863853659e84e5607aa.jpg
РИА Новости

В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с практиками нацистов

Вчера, 14:43
1108
© Фото предоставлено Василием ПрозоровымКоридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе. Архивное фото
ПРАГА, 19 июл – РИА Новости. Тайная тюрьма в Мариуполе, в которой захваченных без суда и следствия людей подвергают пыткам, напоминает практики нацистских организаций, заявил РИА Новости экс-глава полиции Чехии, ныне президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны.
РИА Новости нашло новые документальные доказательства и свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, она принадлежала батальону "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) при негласном покровительстве СБУ. Подробности собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе
18 июля, 07:47
В распоряжение РИА Новости попал документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе
"То, что стало известно о тайной тюрьме в Мариуполе, в которой захваченных без суда и следствия людей подвергают мучениям и пыткам, весьма напоминает печальной памяти практики нацистских организаций СА и СС, о которых мы знаем из документов Нюрнбергского процесса. Ведь, согласно международным правовым нормам, даже подозреваемый в каких-либо правонарушениях человек не может нелегально содержаться в заключении и тем более подвергаться мучениям", - сказал Новотны.
По словам эксперта, он считает скандальным участие батальона "Азов" в создании и функционировании тайной тюрьмы в Мариуполе. "Видимо, не случайно символика этого подразделения весьма напоминает нацистскую", - подчеркнул Новотны.
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Вчера, 07:50
Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе
"Мне очень стыдно, что мой соотечественник Яромир Штетина, до недавних пор представлявший Чехию в Европарламенте, так расхваливал батальон "Азов" перед своими коллегами. И при этом, то ли по неведению, то ли осознанно, никто из евродепутатов не остановил его, не назвал применяемые "Азовом" методы глубоко нецивилизованными, а порой и просто дикими", - сказал Новотны.
Чешский эксперт полагает, что деятельностью украинских органов, создавших и контролирующих функционирование тайной тюрьмы в Мариуполе, немедленно должны заинтересоваться как международная неправительственная организация Amnesty International, так и руководящие органы Евросоюза.
"Государство, в котором происходят подобные процессы, то есть, Украина, претендует на вступление в ряды ЕС. Новое киевское руководство своим отношением к мариупольской тайной тюрьме должно на деле показать, что контролирует ситуацию в стране и отвергает такие практики, иначе Украине будет трудно занять место среди демократических стран Европы", - сказал чешский эксперт.
Украинские военнослужащие возле штаба операции в городе Краматорск
Вчера, 08:00
Экс-офицер СБУ назвал новые тайные тюрьмы, жертв закапывали у "взлетки"
5131021
Обсудить 1
Служба безопасности УкраиныЧехияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Лента
новостей
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Amnesty International изучит данные о секретной тюрьме в Мариуполе
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД оценил планы США ввести санкции из-за керченского инцидента
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Константин Косачев
Косачев прокомментировал заявление главы ЕК о враждебности России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния