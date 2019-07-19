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РИА Новости

Минские соглашения не запрещают выдачу российских паспортов, заявил Слуцкий

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запрета по выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины нет в минских соглашениях, эта мера является суверенным правом России и полностью соответствует международно-правовым нормам, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Офис президента Украины отметил, что встретил это известие "с грустью и негодованием". Волкер назвал это решение противоречащим духу минских соглашений.
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Волкер написал в Twitter, что упрощение выдачи российских паспортов "идет вразрез с духом минских договоренностей и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира" в этой стране.
"Господин спецпредставитель США забывает, что Москва не является стороной минских соглашений, где, кстати, нет никаких запретов в части российских паспортов. Там есть вполне конкретные положения, в том числе по политической части (особый статус двух регионов, выборы, конституционная реформа, децентрализация). Все это до сих пор откровенно саботируется украинскими властями", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, именно на это Волкеру нужно обратить внимание, как и на принятый дискриминационный языковой закон, "который еще больше отбросил Донецк и Луганск от Киева". "Предоставление же гражданства является суверенным правом России и полностью соответствует международно-правовым нормам", - подчеркнул парламентарий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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