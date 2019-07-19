Минские соглашения не запрещают выдачу российских паспортов, заявил Слуцкий

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Запрета по выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины нет в минских соглашениях, эта мера является суверенным правом России и полностью соответствует международно-правовым нормам, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Офис президента Украины отметил, что встретил это известие "с грустью и негодованием". Волкер назвал это решение противоречащим духу минских соглашений.

Волкер написал в Twitter, что упрощение выдачи российских паспортов "идет вразрез с духом минских договоренностей и ставит под угрозу усилия по восстановлению мира" в этой стране.

"Господин спецпредставитель США забывает, что Москва не является стороной минских соглашений, где, кстати, нет никаких запретов в части российских паспортов. Там есть вполне конкретные положения, в том числе по политической части (особый статус двух регионов, выборы, конституционная реформа, децентрализация). Все это до сих пор откровенно саботируется украинскими властями", - сказал Слуцкий журналистам.