КС Латвии рассмотрит иск против перевода частных вузов на латышский язык

РИГА, 19 июл – РИА Новости. Коллегия Конституционного суда Латвии одобрила рассмотрение поданного 20 депутатами Сейма запроса о возможной незаконности поправок к нормативным актам, которые ограничивают использование иностранных языков, включая русский, в латвийских вузах, сообщает пресс-служба суда.
"Сейму до 18 сентября этого года придется предоставить письменные пояснения с юридическим обоснованием своих действий. Коллегия суда одобрила рассмотрение запроса, поданного 20 депутатами Сейма", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее президент Латвии провозгласил поправки к закону о вузах, которые запрещают всем высшим учебным заведениям в стране вести обучение на языках, не являющихся официальными в Евросоюзе. До сих пор это ограничение касалось только государственных вузов. Теперь же под запрет попали, в первую очередь, программы на русском языке в частных вузах и колледжах. Иск в суд подали 20 депутатов Сейма от партии "Согласие", которые не согласны с таким решением.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного. В ряде частных вузов Латвии обучение ведется на русском языке.