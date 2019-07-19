КС Латвии рассмотрит иск против перевода частных вузов на латышский язык

Ранее президент Латвии провозгласил поправки к закону о вузах, которые запрещают всем высшим учебным заведениям в стране вести обучение на языках, не являющихся официальными в Евросоюзе. До сих пор это ограничение касалось только государственных вузов. Теперь же под запрет попали, в первую очередь, программы на русском языке в частных вузах и колледжах. Иск в суд подали 20 депутатов Сейма от партии "Согласие", которые не согласны с таким решением.